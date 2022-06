Xbox Game Pass seguirà le orme di PlayStation Plus? Demo a tempo in cantiere secondo un report

Secondo un nuovo report, Microsoft potrebbe pensare di offrire demo a tempo limitato come succede per il nuovo PlayStation Plus. Le prove di gioco a tempo limitato fanno parte dei livelli Premium/Deluxe di PS Plus, che offrono ai fan da due a cinque ore di gioco, al termine delle quali possono trasferire i dati di salvataggio e i progressi del trofeo se desiderano acquistare il gioco intero.

L'insider Tom Henderson ha rivelato che la funzionalità di prova di gioco di Xbox verrà lanciata entro il prossimo anno e Microsoft prevede di dare il via al programma aiutando gli sviluppatori indipendenti in tutto il mondo. Lo schema andrà presumibilmente a vantaggio degli sviluppatori più piccoli consentendo ai giocatori di provare giochi che altrimenti potrebbero trascurare, risultando in un potenziale acquisto soprattutto se Microsoft consentirà anche il trasferimento dei dati di salvataggio e dei progressi dei risultati.

Questo potrebbe non funzionare per i giochi first party dell'azienda, dato che Microsoft inserisce i suoi titoli all'interno di Xbox Game Pass.

Ad ogni modo, per adesso si tratta di un rumor, perciò prendete la notizia con le dovute precauzioni.

Fonte: Exputer