Xbox Game Pass vede il ritorno di Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Kiwami 2

Mentre i giochi del programma Xbox Game Pass di questa prima metà di luglio non sono ancora stati svelati ufficialmente, c'è un franchise che sta creando sorpresa, approdando nuovamente sul servizio di Microsoft.

Conosciuto in Giappone come Ryu Ga Gotoku, si tratta del trio del franchise Yakuza che sta facendo il suo grande ritorno su Xbox Game Pass: Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2. Se infatti i giochi di azione-avventura di Ryu Ga Gotoku Studio sono scomparsi dal catalogo dalla fine dello scorso anno, a dicembre 2021, gli abbonati ora possono ritrovare ancora una volta Kazuma Kiryu, il protagonista in questi tre episodi.

Questi tre giochi si aggiungono ad altri giochi con licenza già disponibili in Xbox Game Pass: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered (incluso anche nella compilation The Yakuza Remastered Collection), Yakuza 6: The Song of Life e Yakuza: Like a Dragon.

Uscito ad inizio 2017, Yakuza 0 è quindi uno dei tre giochi del franchise che va ad integrare il catalogo di Xbox Game Pass. Questa opera ambienta il suo contesto nel Giappone degli anni '80, i cui protagonisti sono Kazuma Kiryu e Majima Goro. Pochi mesi dopo, nell'agosto 2017, è stato il turno di Yakuza Kiwami di essere pubblicato, consentendo a una nuova generazione di giocatori di scoprire un remake in HD del primo titolo, Yakuza, originariamente pubblicato su PlayStation 2 nel 2005. Infine, Yakuza Kiwami 2 si presenta come un remake del secondo capitolo della licenza pubblicato nel 2006 su PlayStation 2.

