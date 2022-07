Xbox Game Studios: tutto sulla produzione passata, presente, futura e vociferata di Microsoft

Xbox Game Studios è ormai una realtà consolidata, che vanta una miriade di studi di sviluppo e con molti titoli che arriveranno in esclusiva entro giugno 2023. Dopo l'ultimo showcase infatti, gli utenti Microsoft possono stare tranquilli, anche se c'è da dire che nell'ultima parte di quest'anno vedremo veramente poco.

Praticamente da sempre, il progetto gaming della casa di Redmond è stato in continuo divenire, con aspettative decisamente alte, soprattutto dopo le costosissime acquisizioni di Zenimax e Activision-Blizzard. Molto è già arrivato, molto arriverà e molti sono i rumor sui possibili titoli in sviluppo, tra cui quello di Hideo Kojima.

Per fare un po' d'ordine, un utente ResetEra (Slicer Dyster) ha composto un lungo elenco delle produzioni Xbox Game Studios e tangente, una lista di titoli usciti con metascore e anno d'uscita oltre a quelli attualmente in sviluppo e confermati. Non mancano i titoli rumoreggiati come Gears 6 e i Project Mara e Insight di Ninja Theory. Vedere per credere.

