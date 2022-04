Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di maggio

Microsoft ha annunciato ufficialmente tutti e quattro i titoli Xbox Games With Gold per maggio 2022. Questi giochi sono disponibili per il download gratuito per i membri Xbox Live Gold (inclusi gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate). Ecco l'elenco:

Yoku’s Island Express (disponibile dal 1° al 31 maggio)

Approdato su Mokumana, Yoku è pronto a godersi la vita prendendo il sole e consegnando pacchi in un paradiso tropicale! Un’antica divinità dell’isola è tuttavia intrappolata in un sonno irrequieto e sta a Yoku attraversare l’isola per aiutare quanti si trovano in difficoltà in una stupenda avventura dallo stile di gioco unico che fonde le dinamiche dei flipper, i giochi di piattaforma e l’esplorazione di nuovi mondi.

The Inner World – The Last Wind Monk (disponibile dal 15 maggio al 16 giugno)

Avventuratevi in un mondo colmo di mistero e di complessi rompicapo e salvate la stirpe dei nasi a flauto. Sono secoli che questa dinastia veglia su Asposia, donandogli segretamente luce e vita. Ma da quando è stata scoperta la loro esistenza, sono diventati vittima di una persecuzione. Emil, un mercante di cianfrusaglie, è riuscito a convincere tutti gli asposiani che la dinastia è in combutta con le forze oscure. Robert, l'erede al trono, è l'unico che può fermare il malvagio Emil. Con lui ci sono Peck, un piccione leale ma incapace di volare, e Laura, una ribelle che perde facilmente le staffe. Tutto cambia quando incontrano la misteriosa Mama Dola, che pare sapere fin troppe cose sul destino di Robert.

Hydro Thunder Hurricane (disponibile dal 1° al 15 maggio)

Seguito dell'adrenalinico e leggendario gioco di corse di Midway, Hydro Thunder Hurricane vi mette alla guida di potenti motoscafi: preparatevi a sfrecciare in ambienti meravigliosi, con scenari mozzafiato e una fisica dell'acqua allo stato dell'arte.

Viva Piñata Party Animals (disponibile dal 16 al 31 maggio)

Preparatevi a tanto divertimento per tutti! Competete nei panni di Hudson Horstachio, Franklin Fizzlybear e altri in oltre 40 minigiochi mescolati ad eventi di gara. Combinate le vostre vincite e i vostri bonus per ottenere il maggior numero di caramelle ed essere incoronato vincitore.

