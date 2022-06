Xbox e Hideo Kojima: Phil Spencer afferma che la collaborazione sarà un gioco non 'un'esperienza'

Hideo Kojima si è mostrato durante la conferenza Microsoft. Il famoso creatore giapponese ha annunciato la sua collaborazione con Xbox durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, il che ha generato reazioni di ogni genere.

Nonostante Kojima non abbia svelato molto al riguardo, se non che il suo progetto sarebbe legato alla tecnologia cloud, questa affermazione ha suscitato diversi commenti. Ci sono stati anche "fan" che si sono sentiti traditi e hanno chiesto la cancellazione di questo progetto Xbox.

Phil Spencer ha definito questo annuncio "un'esperienza", il che, ancora una volta, ha generato dei dubbi, fortunatamente chiariti dallo stesso manager di Xbox in occasione dell'evento esteso. "Ha un'idea davvero interessante per un gioco, e voglio essere chiaro, perché so che abbiamo detto 'esperienza': sta costruendo un videogioco. Ha queste idee davvero uniche che vuole fare nel gioco e noi dicevamo: 'Ok, facciamo qualcosa insieme'", ha aggiunto Spencer. La dichiarazione di Spence può essere ascoltata al minuto 41:31.

Del progetto si sa poco altro, nonostante le voci. Come vi abbiamo riportato, da giorni si dice che Kojima Productions stia lavorando a un gioco horror chiamato Overdose che avrà come protagonista l'attrice Margaret Qualley. Ad ogni modo ai fan non resta che attendere ulteriori informazioni che arriveranno prossimamente.

