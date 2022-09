Xbox in modalità risparmio energetico potrebbe far risparmiare £60 all'anno nel Regno Unito

È stato calcolato che i giocatori del Regno Unito che scelgono di avviare le loro console Xbox in modalità di risparmio energetico possono risparmiare quasi 60 sterline all'anno.

The Verge osserva che se una console Xbox Series X è impostata sulla modalità Instant-On - che mantiene la console in uno stato di sospensione e si avvia molto rapidamente quando viene accesa - consuma 13 watt di energia.

Se invece la console è impostata sulla modalità di risparmio energetico, consumerà 0,5 watt di energia.

In base ai massimali di prezzo del Regno Unito di 52p per kWh, ciò significa che il costo per lasciare una Xbox Series X in standby sarà di circa 59,16 sterline all'anno se impostata in modalità Instant-On, rispetto a 2,40 sterline all'anno se impostata in modalità Energy Saver.

Il calcolo è stato fornito su Twitter da Alex Hearn, redattore del Regno Unito, che ha affermato che una Series X in standby impostata su Instant-On costerebbe 132 sterline all'anno.

Tuttavia, questo calcolo sembrava basarsi sul consumo energetico della console al momento del lancio, che è stato migliorato poche settimane dopo con un aggiornamento del firmware.

At current electricity prices, leaving an Xbox Series X on "standby", its default switched off mode, will cost you £132 a year. Dip into settings and toggle it over to "energy saver". (By contrast, the PS5's default costs around £4).