Xbox ha ora una nuova visualizzazione della libreria per giochi e app

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per le console Xbox Series X/S e Xbox One. L'aggiornamento si concentra sui miglioramenti apportati alle schermate della libreria delle console.

Come parte dell'aggiornamento, la visualizzazione della libreria nella schermata I miei giochi e le mie app è stata ridisegnata. L'obiettivo della riprogettazione è quello di rendere i giochi più facili da installare e da giocare.

"Tutti i giochi" ora mostra tutti i titoli che il giocatore potrebbe possedere, nonché i giochi a cui il giocatore avrà accesso con i suoi abbonamenti, come Xbox Game Pass, EA Access e Games with Gold.

I giocatori Xbox possono anche cambiare le posizioni di installazione predefinite per i loro giochi e app. I giochi ottimizzati per Xbox Series X/S possono essere installati in una posizione diversa rispetto ai giochi e alle app retrocompatibili.

Per coloro che non sono interessati a gestire le posizioni di installazione, è disponibile anche l'opzione "Lascia che Xbox decida" dove installare giochi e app, che selezionerà sempre l'unità disponibile più veloce con spazio sufficiente.

Oltre alla rinnovata schermata della libreria, Xbox ha anche rivelato dettagli su piccoli aggiornamenti di altre opzioni di gioco. Il controller wireless Xbox Elite Serie 2 può ora essere personalizzato in modo che il suo pulsante Xbox visualizzi colori diversi. Questo offre una personalizzazione RGB completa.

Windows 10, Windows 11 e Xbox One dispongono ora della funzione di soppressione dei rumori della chat di gruppo, precedentemente disponibile su Xbox Series X/S. I giocatori possono ora scegliere di trasmettere accidentalmente meno rumori e interruzioni indesiderate. Ciò include suoni come i clic del gamepad, il respiro e i rumori di fondo.

Infine, Microsoft ha aggiornato l'app Xbox su smartphone per consentire ai giocatori di creare gruppi per il multiplayer dall'app stessa. La scheda Social dell'app presenta ora una nuova opzione Parties, in cui i giocatori possono controllare i party recenti o crearne uno nuovo.

Fonte: Gamingbolt.