Xbox Publishing Japan sta lavorando con 'sviluppatori di prim'ordine' su progetti 'innovativi'

Sembra che Xbox stia puntando sempre di più al Giappone.

L'head of publishing di Xbox in Giappone, Matt Smith, ha pubblicato un tweet affermando che il suo team nella regione sta "crescendo". Non solo, ma Smith afferma di essere al lavoro con "sviluppatori di prim'ordine" in Giappone, indicando progetti "innovativi" in cantiere.

Per ora è un po' difficile valutare su cosa potrebbe effettivamente lavorare Xbox in Giappone. Anche gli annunci di lavoro che Smith fornisce nei tweet di follow-up non dipingono un quadro troppo chiaro. La società cerca Senior Technical Producer, Software Engineer, Senior Software Engineer e Senior Game Build Engineer.

In questo momento, vale la pena notare che Xbox supervisiona Tango Gameworks di Shinji Mikami, dopo aver acquisito la società madre Bethesda lo scorso anno.

My team at @XboxPublishing here in Japan is growing. We are working with top-class developers on truly groundbreaking product for @Xbox. DMs are open, happy to answer any questions.



Current open roles 👇 — Matt Smith (@ffs_matt) April 20, 2022

Il tweet di Smith potrebbe benissimo riferirsi a Tango Gameworks, quindi. Lo stesso Mikami ha parlato del desiderio di sviluppare giochi più piccoli e ha anche rivelato durante il TGS che il director di The Evil Within 2 John Johanas sta lavorando a qualcosa di nuovo. Tuttavia, bisognerà aspettare per capire se Xbox ha trovato un nuovo studio con cui lavorare in Giappone.

Fonte: Gamesradar.