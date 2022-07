Xbox batte PS5 per tre trimestri di fila ma registra un calo nelle vendite di hardware, contenuti e servizi nel quarto trimestre

Microsoft ha pubblicato i suoi risultati per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2022 e, nonostante i risultati complessivi siano stati ottimi vista la recessione economica all'orizzonte, la divisione Xbox ha registrato una performance inferiore a quella di altri segmenti della società.

Nel complesso, i ricavi di Microsoft sono aumentati del 12% su base annua nel quarto trimestre del 2022 (l'anno fiscale di Microsoft va dall'inizio di luglio alla fine di giugno), al di sotto delle aspettative e della crescita del 18% dello scorso trimestre. Nel frattempo, i ricavi dei videogiochi sono diminuiti del 7% rispetto all'anno precedente, con un calo dell'11% delle vendite di hardware e del 6% dei ricavi dei giochi e dei servizi Xbox. Detto questo, si è registrata una crescita degli abbonamenti a Xbox Game Pass.

Nonostante il calo del fatturato hardware di Xbox, Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato che Xbox Series X/S hanno superato le vendite di PlayStation 5 per tre trimestri consecutivi.

"Offriamo il miglior valore nel settore dei giochi. Il nostro servizio di abbonamento Xbox Game Pass include l'accesso a centinaia di giochi e Xbox Series S è la console di nuova generazione più conveniente. Abbiamo venduto più console al giorno di qualsiasi altra generazione di Xbox e siamo stati leader di mercato in Nord America per tre trimestri consecutivi tra le console di nuova generazione".

Nel frattempo, sul fronte software e dei servizi, Microsoft attribuisce il calo delle entrate a un minore impegno e a una minore monetizzazione nei titoli first e third party, il che sembra una velata ammissione del fatto che Halo Infinite, un gioco che l'azienda probabilmente sperava potesse trainare la divisione Gaming per gran parte del 2022, sta registrando prestazioni insufficienti. Secondo Amy Hood, direttore finanziario di Microsoft, nel prossimo trimestre i ricavi di Xbox subiranno probabilmente un altro calo.

Fonte: Wccftech.