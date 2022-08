Xbox: Roundhouse Studios è al lavoro su un titolo non ancora annunciato

Roundhouse Studios è uno dei team che lavorano sotto Bethesda, che ora fa parte di Xbox Game Studios, e sembra che lavorerà a un proprio progetto oltre ad aiutare Arkane Studios nello sviluppo di RedFall.

Secondo la pagina ufficiale di LinkedIn di Brad Fawaz, game designer di Roundhouse Studios, il team sta sviluppando un gioco non ancora annunciato. Considerando che Roundhouse Studios è stato costituito alla fine del 2019, il loro progetto non ancora annunciato è probabilmente in fase di sviluppo da circa 3 anni al massimo.

Brad Fawaz ha anche condiviso un'immagine per indicare il progetto non annunciato a cui sta lavorando, ma non fornisce alcuna informazione significativa sul prossimo titolo del team.

Xbox' Roundhouse Studios is working on an Unannounced Project alongside Redfall co-development.https://t.co/T3xqrCHVxI pic.twitter.com/ZU6yOLVY3G — Klobrille (@klobrille) August 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Roundhouse Studios è una nuova divisione di Bethesda fondata nel 2019 dai principali sviluppatori di Human Head Studios. Infatti, poco dopo aver lanciato Rune 2 come progetto finale, Human Head Studios ha ufficialmente rivelato che lo studio stava chiudendo i battenti. In seguito, il nucleo principale degli sviluppatori di Human Head ha contattato Bethesda per formare un nuovo studio, ovvero l'attuale Roundhouse Studios.

Dalla sua fondazione, Roundhouse Studios non ha sviluppato alcun gioco in proprio, ma ora sembra che abbia ottenuto il via libera da Bethesda e Xbox Game Studios per lavorare a un nuovo progetto.

Al tempo di Human Head Studios, i titoli più importanti del team sono stati Rune 1 e 2. Hanno poi lavorato a The Quiet Man.

Tuttavia, gli sviluppatori di Roundhouse hanno anche creato la versione originale di Prey nel 2007 con 2K Games, che è stato di gran lunga il miglior gioco di Human Head Studios. I diritti di Prey sono stati poi venduti a Bethesda e Arkane Studios ha sviluppato un reboot del gioco nel 2017.

Data la varietà dei giochi a cui Human Head Studios ha lavorato, è difficile indovinare il genere di progetto che sta sviluppando attualmente, ma quest'anno sono previsti alcuni grandi eventi, durante i quali potremmo dare una prima occhiata al nuovo progetto di Roundhouse.

Fonte: Dualshockers.