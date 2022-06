Xbox: le scorte di controller wireless scarseggiano in Europa

Il controller wireless di Xbox è un dispositivo familiare a tutti i giocatori del mondo. Viene utilizzato non solo sulle console Xbox ma anche su altre piattaforme come il PC. Tuttavia, recentemente il controller risulta quasi introvabile in Europa.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi i controller Xbox Wireless sono insolitamente scarsi in tutta Europa. Nessuno ha una spiegazione per questo, ma i controller ufficiali dell'azienda non sono disponibili. È ancora possibile acquistare i controller cablati presso negozi di terze parti, ma i dispositivi wireless ufficiali sono introvabili.

Ad esempio, i Paesi Bassi stanno affrontando una grave penuria di controller wireless Xbox. Nel paese non c'è quasi nessun rivenditore che venda la versione ufficiale. In tutti i negozi il prodotto è sold out, tranne una catena che vende il controller a 20 euro in più rispetto al prezzo di vendita consigliato.

Il sito web di Amazon ha un prezzo ancora peggiore: 208 euro per il controller, quasi 110 euro in più rispetto al prezzo al dettaglio del controller wireless Xbox ufficiale. Di conseguenza, i cittadini del paese si stanno approfittando di questa carenza.

La stessa cosa sta accadendo nel Regno Unito, secondo gli utenti del forum ResetEra. In una risposta in un thread, gli utenti raccontano quanto sia difficile trovare un nuovo controller wireless Xbox nel paese. A quanto pare, anche la Francia non ha scorte di controller e anche Amazon in Danimarca li ha terminati.

Nessuno ha idea del perché di questa situazione o di chi sia il responsabile. La maggior parte dei controller disponibili al momento sono usati e importati da paesi stranieri. Gli Stati Uniti non stanno affrontando questa carenza di controller wireless, quindi forse Microsoft si sta concentrando sul mercato USA e non sugli altri.

Come si può vedere nel grafico qui sopra, la carenza di controller wireless Xbox è iniziata da molto tempo, a febbraio, e ha raggiunto l'apice a maggio, ma una cosa del genere non dovrebbe accadere. La speranza, ovviamente, è che questa carenza venga affrontata e risolta da Microsoft in tempi brevi.

