Xbox Series S in una splendida versione ispirata a Game of Thrones: House of the Dragon

Nel corso degli anni Microsoft ha creato una serie di fantasiose console Xbox personalizzate, e la più recente è forse la più impressionante e decorata di tutte. La compagnia ha creato una Xbox Series S personalizzata ispirata a Game of Thrones in collaborazione con HBO per celebrare il lancio della nuova serie prequel, House of the Dragon.

Il design personalizzato ha come tema il Trono di Spade, con la console stessa seduta sul trono. La console ha il sigillo della Casa Targaryen e, nel complesso, ha un aspetto davvero impressionante.

Microsoft ha collaborato per la prima volta con HBO per una Xbox personalizzata di Game of Thrones anni fa, nel 2016, e poi di nuovo nel 2019, quando la serie originale si è conclusa.

La nuova Xbox personalizzata di Game of Thrones non è venduta in commercio, ma i fan possono retwittare il tweet ufficiale del concorso per avere la possibilità di vincerne una. Il concorso è attivo dall'8 settembre al 26 ottobre.

Will you reign supreme? 👑



Follow @Xbox and RT this post with #XboxWillReignSweepstakes for a chance to win this epic @HouseofDragon Xbox Series S.



Ages 18+. Ends 10/26/22. Rules: https://t.co/1cPTbUFuOA pic.twitter.com/qDg6CVG440 — Xbox (@Xbox) September 8, 2022

House of the Dragon ha debuttato il 21 agosto con una prima serie da record che ha attirato 20 milioni di spettatori. HBO ha subito rinnovato la serie per una seconda stagione, ma non si sa ancora quando inizierà la produzione e non ci sono altri dettagli sullo show.

House of the Dragon inizia 176 anni prima degli eventi di Game of Thrones e segue la storia della House Targaryen. Finora lo show è stato generalmente ben accolto.

Il prossimo episodio andrà in onda domenica 11 settembre e, a quanto pare, sarà una puntata ricca di drammi con una sorta di "vile accusa".

House of the Dragon è ora in competizione con un'altra serie fantasy di alto profilo, Il Signore degli Anello: Gli anelli del potere, che ha raccolto 25 milioni di spettatori per i suoi primi episodi.

Fonte: Gamespot.