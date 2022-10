Xbox Series S è un successo: la metà dei suoi acquirenti è nuova clientela Microsoft

Che Xbox Series S sia stata una mossa azzeccata da parte di Microsoft lo sapevamo già, grazia al prezzo contenuto e alla reperibilità non intaccata del tutto dalla crisi dei chip. Inoltre va molto bene anche in Giappone, un terreno da sempre insidioso per Xbox.

I nuovi dati finanziari pubblicati da Microsoft e discussi dal CEO Satya Nadella, mostrano diversi elementi interessanti, come il fatto che la metà degli acquirenti di Xbox Series S sia nuovo pubblico, nuovi clienti per Microsoft. In poche parole, Series S è la prima console Xbox in assoluto per tantissime persone.

L'ultimo trimestre per Microsoft è andato a gonfie vele, proprio trainato dalla piccola Xbox, adatta probabilmente a un pubblico casual che non cerca le prestazioni estreme, il 4K e tutti quegli orpelli tecnici della sorella maggiore Series X.

Questo nonostante si tratti di una console full digital ma che può contare abbondamente sul Game Pass, una vera killer application, considerando i prezzi bassi del pacchetto console-servizio, e l'enorme libreria a disposizione. Può essere decisamente qualcosa di molto attrattivo.

Fonte: TheVerge