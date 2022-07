Xbox Series X|S e Xbox One: arriva finalmente la chat vocale di Discord!

Discord e Xbox hanno annunciato il rilascio di una feature a lungo attesa. Un lancio soft della chat vocale è pianificato oggi per gli Insider di Microsoft, mentre il rilascio per tutti i possessori di Xbox Series X|S è Xbox One è previsto nel corso del 2022.

