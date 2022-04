Xbox Series X/S sono state le console più vendute a marzo in UK

Secondo quanto riportato da GfK e GSD tramite GamesIndustry, Xbox Series X/S sono state le console più vendute nel mese di marzo in UK.

Oltre 112.000 console sono state vendute nel Regno Unito a marzo, con un aumento del 21% rispetto a febbraio, ma le vendite di console nel 2022 sono ancora in calo del 46% in generale a causa dei soliti problemi di reperibilità. Le vendite di Xbox Series X e S sono aumentate del 61% a marzo grazie a più forniture di Series X, mentre le vendite di PlayStation 5 sono aumentate del 45% e le vendite di Nintendo Switch sono effettivamente diminuite del 21%. Nonostante ciò, Nintendo Switch si attesta al secondo posto, mentre PS5 è al terzo.

Xbox ha avuto molto successo anche per quanto riguarda gli accessori, con il controller wireless Carbon Black standard che è stato l'accessorio più popolare del mese. La variante Robot White si trova al secondo posto, il DualSense di PS5 al terzo, PowerA Xbox Controller (Black) al quarto e Ear Force Recon 50X Headset di Turtle Beach al quinto.

A few stats from the UK March charts. Xbox console sales were up 61% over February thanks to a rise in stock for the Series X model. It was the No.1 console of the month ahead of Nintendo Switch. Xbox controllers topped the accessories charts, too