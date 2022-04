Xbox Series X/S avrebbero battuto il record di vendite di Xbox 360 nel mese di marzo

Sembra sia finito l'incubo di reperibilità di console e molte delle componenti hardware del mercato PC o almeno, la direzione è quella. Con un ribasso di prezzo di schede video, una loro maggiore reperibilità, arriva anche una maggiore disponibilità di console, a cominciare da Xbox Series S e Series X.

Il nuovo restock negli Stati Uniti sembra infatti essere stato un successo, tanto che i primi rilevamenti porterebbero Microsoft a battere il record di vendite di Xbox 360 dello stesso mese di marzo (in questo caso del 2011). Mancano i ancora i dati ufficiali da parte di NPD, ma la direzione sembra segnata.

Lot of retail evidence Microsoft shipped an enormous amount of Xbox Series X consoles in March in the US to close out the Quarter



Looking forward to March NPD Data. We could (potentially) be looking at one of the biggest Xbox March results ever rivaling Xbox 360 back in 2011 pic.twitter.com/eTUfVFi2qX