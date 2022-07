Xbox Series X|S, anche gli utenti PC beneficeranno del prossimo update

Tutti stiamo attendendo l’integrazione fra chat vocale di Xbox Series X|S e Discord, ma il prossimo aggiornamento della console di Microsoft comporterà dei miglioramenti anche per i giocatori PC.

In un post pubblicato su Xbox Wire, il team di programmatori che si sta occupando del prossimo aggiornamento del software di sistema di Xbox Series X|S e One spiega che contestualmente al lancio globale dell’update ci sarà un rollout per il firmware del controller della console.

Con questa nuova patch si punta a migliorare ad esempio l’integrazione dei pad di terze parti utilizzati attraverso l’Xbox Adaptive Controller, per parlare poi degli interventi atti a risolvere i bug che portavano alla disconnesione del Bluetooth dei joypad targati Xbox su PC e diminuire la latenza nel collegamento. La console invece beneficerà di una accensione ancora più rapida dopo questo aggiornamento.

Attualmente il nuovo firmware è in fase di test per gli utenti Alpha Skip-Ahead del programma insider.