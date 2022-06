Xbox Series X/S e...Xbox Series Y? Jez Corden parla di una potenziale console portatile basata su cloud

Sono solo voci e speculazioni, ma non sembra così strano sentir parlare di una console portatile Xbox chiamata Xbox Series Y. Così ha dichiarato anche Jez Corden in esclusiva, in cui ha affermato la possibilità di una console basata sul cloud.

Dato che Xbox Series S continua a guidare le vendite in Giappone, superando PlayStation, la voglia di divorare il mercato con una spinta in più con Xbox Game Pass non è lontana. C'è infatti la possibilità che queste vendite siano circostanziali, quindi Microsoft deve pensare a creare nuove offerte più interessanti per il mercato giapponese e non solo.

Tenendo conto che si tratta di indiscrezioni, Jez Corden, uno degli insider più affidabili, è certo che vedremo qualcosa legato al cloud. Pertanto, Xbox Series Y sarebbe sviluppata al di fuori del mercato delle console convenzionali, creando così una competizione con Nintendo Switch.

(Exclusive) According to Jez Corden Xbox is SPECULATIVELY coming out with a cloud handheld #XboxSeriesY 🎮☁️



Timestamp:https://t.co/0o1kMy19CP pic.twitter.com/vTverohPxr — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) June 26, 2022

Ovviamente, come abbiamo già ripetuto, si tratta semplicemente di rumor. Per adesso Xbox non ha commentato un eventuale nuova console basata sul cloud, pertanto non ci resta che attendere eventuali (se mai ci saranno) annunci ufficiali.