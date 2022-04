Xbox Series X/S a più di 14 milioni di console vendute per le stime. PS5 a più di 18 milioni di unità piazzate

Nintendo Switch è stata la console più venduta nella settimana terminata il 9 aprile 2022 con 308.829 unità piazzate, secondo le stime di VGChartz. Switch ha ora venduto circa 106,76 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale.

Xbox Series X/S hanno venduto 173.812 unità e hanno portato le vendite totali a 14,04 milioni di unità. PlayStation 5 ha venduto circa 144.833 unità e le vendite totali sono a quota 18,85 milioni di unità.

Le vendite di PS5 rispetto alla stessa settimana di PS4 nel 2015 sono diminuite di oltre 81.000 unità, mentre Xbox Series X/S rispetto alla stessa settimana per Xbox One ha aumentato le vendite di oltre 89.000 unità. PS4 ha venduto 225.940 unità per la settimana terminata l'11 aprile 2015 e le vendite di Xbox One erano di 84.603 unità.

Le vendite di Nintendo Switch rispetto alla stessa settimana di un anno fa sono diminuite di 87.822 unità (-22,1%), mentre PlayStation 5 è in calo di 6.871 (-4,5%) e Xbox Series X/S è in aumento di 86.364 unità (98,8%).

PlayStation 4 è in calo di 38.499 unità (-69,0%) e Xbox One di 18.120 unità (-94,1%).

Guardando alle vendite settimana dopo settimana, le vendite di Switch sono diminuite di oltre 35.000 unità, le vendite di Xbox Series X/S sono diminuite di quasi 57.000 unità e le vendite di PlayStation 5 sono diminuite di oltre 41.000 unità.

Fonte: VGChartz.