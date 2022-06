Xbox Series X/S sono ora compatibili con FidelityFX Super Resolution 2 di AMD

L'anno scorso Microsoft ha annunciato l'intenzione di integrare FidelityFX Super Resolution di AMD nelle console Xbox e ora la seconda generazione di questa tecnologia è stata inserita nel game dev kit di Xbox per le console Xbox Series X e Xbox Series S.

AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR2) è una tecnologia di upscaling che produce immagini più nitide da scene a risoluzione relativamente bassa. Le tecnologie di scaling come FSR e DLSS di NVIDIA sono diventate sempre più popolari, poiché consentono di ottenere immagini più nitide senza sacrificare il frame rate. Se si dedica il calcolo a funzioni grafiche intensive come l'illuminazione e le ombre in ray-tracing, FSR2 e DLSS consentono di recuperare una certa fedeltà di risoluzione complessiva grazie alla tecnologia di super-campionamento.

Inoltre, contribuiscono a migliorare le prestazioni su hardware di fascia bassa, in quanto è possibile spostare più risorse sul mantenimento dei frame rate, mentre il supercampionamento si occupa di migliorare le immagini.

La tecnologia FSR è disponibile da tempo per gli sviluppatori di Xbox Series X/S e Windows PC, ma FSR2 è ora disponibile per la prima volta nel game dev kit di Xbox.

La più potente Xbox Series X in genere non ha problemi a far girare i giochi a 4K/60 FPS, ma in alcuni casi abbiamo visto che i giochi sacrificano le loro "modalità prestazione". Alcuni giochi consentono di attivare il ray-tracing, ad esempio, a scapito della stabilità del frame rate o della qualità della risoluzione. FSR2 potrebbe contribuire a mitigare alcuni di questi compromessi, in particolare su Xbox Series S, che è riuscita in modo piuttosto impressionante a tenere il passo con le più potenti Series X e PS5, almeno per quanto riguarda i frame rate di base. FSR2 potrebbe aiutare anche Xbox Series S a migliorare la qualità dell'immagine.

Excited to continue to partner with @AMD and @GPUOpen to provide the latest techniques in graphics performance to game developers on both @Xbox and PC. #FSR 2 samples are now included with the GDKX for @Xbox developers. https://t.co/rDHv8Jnbfx — Jason Ronald (@jronald) June 23, 2022

Il miglioramento della tecnologia di super-sampling porterà indubbiamente vantaggi alle console più economiche come Series S, nonché all'algoritmo di streaming video su cloud di Xbox Game Pass.

Fonte: Windowscentral.