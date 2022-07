Xbox Series X/S rimangono le console Xbox vendute più velocemente di sempre

L'anno scorso Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, aveva annunciato, in occasione della conferenza sugli utili dell'azienda, che Xbox Series X/S erano le console vendute più velocemente nella storia di Xbox. Ora, a distanza di un anno e di quasi due anni dal lancio delle console, ha affermato che questo continua a essere vero.

Anche se sembra un po' ovvio, Nadella sta dicendo che le vendite delle nuove console Xbox non sono rallentate in modo significativo dal loro lancio, almeno non rispetto alle console Xbox del passato.

Le sue parole esatte sono state che Microsoft ha "venduto più console di qualsiasi altra generazione precedente di Xbox". Quindi, dopo quasi due anni, nessuna delle altre Xbox ha venduto tante unità quanto la generazione attuale.

Si tratta di un gran numero di Xbox, soprattutto se si considerano le numerose sfide che la continua carenza di chip ha comportato per far arrivare queste console sugli scaffali.

Nadella ha anche menzionato alcuni altri numeri. Ci ha ricordato che le console Xbox sono state leader del mercato delle console next-gen per tre trimestri di fila (in pratica, hanno superato le vendite di PS5 negli ultimi tre trimestri). E, a parte l'hardware, anche xCloud di Xbox sembra andare bene.

Sono tutte buone notizie per Xbox, anche se sono arrivate insieme all'annuncio che il fatturato dei giochi nel trimestre è sceso del 7% rispetto all'anno precedente, il fatturato di contenuti e servizi è sceso del 6%, mentre il fatturato hardware è sceso dell'11%. Sebbene tutto ciò non sembri entusiasmante, non dovrebbe nemmeno essere scioccante: lo scorso trimestre l'azienda stava ancora cavalcando l'onda di una massiccia impennata delle vendite di hardware, ed è normale che le vendite hardware diminuiscano gradualmente con il passare del tempo.

Fonte: IGN.