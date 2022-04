Xbox Series X/S hanno guidato il mercato console next-gen nell'ultimo trimestre

Microsoft ha pubblicato i risultati per il terzo trimestre del suo anno fiscale, mostrando una forte performance per il business Xbox dell'azienda.

Per i tre mesi terminati il 31 marzo 2022, i ricavi dei giochi sono aumentati del 6% su base annua. Microsoft ha aggiunto che questo sta migliorando rispetto a un trimestre già solido nel 2021, un anno che ha beneficiato del lancio di Xbox Series X/S e delle misure di permanenza a casa.

L'analista di Niko Partners Daniel Ahmad ha analizzato ulteriormente questo dato, rivelando che i ricavi hanno raggiunto i 3,74 miliardi di dollari e dichiarando questo il "miglior trimestre non festivo" nella storia di Xbox.

Ahmad riporta che i contenuti e i servizi Xbox (che comprendono vendite di giochi, transazioni digitali, abbonamenti come Xbox Game Pass, royalties di giochi di terze parti, servizi cloud relativi a Xbox e pubblicità) rappresentano l'81% dei ricavi dei giochi o circa $3,02 miliardi.

Si tratta di un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021 e la prima volta che questo segmento ha generato più di 3 miliardi di dollari durante il primo trimestre di un anno solare.

Tuttavia, il chief financial officer di Microsoft, Amy Hood, ha menzionato che questa crescita era "al di sotto delle aspettative".

I ricavi dell'hardware Xbox, nel frattempo, sono aumentati del 14% grazie sia alla domanda continua che all'aumento dell'offerta per Xbox Series X/S.

Hood ha avvertito che gli arresti della produzione in Cina a causa dell'ultima diffusione del coronavirus hanno avuto un impatto sull'hardware Xbox, così come sulla produzione di apparecchiature originali Surface e Windows.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha discusso dei risultati di Xbox, a partire dall'affermazione che il detentore della piattaforma ha "preso quote a livello globale per due trimestri consecutivi".

Ha aggiunto che Xbox Series X/S è stata la console di nuova generazione leader del mercato durante questo trimestre negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nell'Europa occidentale. All'inizio di questa settimana, NPD Group ha rivelato che Xbox ha goduto del suo mese di marzo più grande di sempre in termini di vendite negli Stati Uniti e che Xbox Series X/S hanno generato la maggior parte delle vendite in dollari nell'ultimo trimestre.

Nadella ha anche discusso della crescita di Xbox Cloud Gaming, con oltre 10 milioni di persone che hanno giocato titoli in streaming fino ad oggi. Xbox Cloud Gaming è disponibile solo per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, il che indica che almeno il 40% dei 25 milioni di abbonati Game Pass, come rivelato quest'anno, sono iscritti al livello superiore.

Il CEO ha aggiunto che il numero di ore giocate dagli abbonati a Game Pass è aumentato del 45% e può essere misurato in miliardi, anche se non ha fornito una cifra esatta.

Infine, ha aggiunto che le entrate dei giochi di Azure per i primi nove mesi dell'anno fiscale sono aumentate del 66%.

Ahmad riferisce che contenuti e servizi costituiscono l'81% dei ricavi, mentre l'hardware rappresenta il restante 19%.

Guardando ai nove mesi terminati il 31 marzo 2022, i ricavi gaming sono aumentati del 10% su base annua, superando i 10 miliardi di dollari. I ricavi hardware sono aumentati del 25%, mentre i contenuti e i servizi Xbox sono aumentati del 6%.

La crescita ha contribuito a quella del More Personal Computing, il segmento in cui Microsoft include la sua attività gaming. I ricavi totali per questo segmento sono aumentati dell'11% anno su anno a 14,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

Tuttavia, questa è in realtà la divisione più piccola di Microsoft in termini di ricavi, dietro i 15,8 miliardi di dollari generati da Productivity and Business Processes e i 19,1 miliardi di dollari da Intelligent Cloud.

Complessivamente, i ricavi di Microsoft per il terzo trimestre sono stati di 49,4 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, e ricordiamo che Xbox rappresenta solo una piccola parte del business complessivo dell'azienda (solo il 7,5% durante questo trimestre).

L'utile operativo è aumentato del 19% a $20,4 miliardi, mentre l'utile netto è aumentato dell'8% a $16,7 miliardi.

Fonte: Gamesindustry.biz.