Xbox Series X/S: Microsoft avrebbe pagato per assicurarsi i chip e aumentare la produzione di console

Le scorte di Xbox Series S e in particolare di Xbox Series X sono aumentate negli ultimi sei mesi circa, principalmente alla fine del 2021, e sembra che ci sia un motivo preciso per questo.

Secondo il podcast XboxEra, l'anno scorso Microsoft avrebbe effettivamente stipulato un accordo per ottenere la "priorità sulla fornitura di chip" per Xbox Series X e S, il che ha portato a una maggiore disponibilità di console (soprattutto nel Regno Unito) più vicino al periodo natalizio.

"Intorno ad aprile [dell'anno scorso], ho ricevuto un messaggio di posta elettronica che mi diceva che Microsoft avrà molte console disponibili questo autunno. E alla fine l'hanno fatto, vero?"

"Microsoft ha pagato per la priorità dei chip nelle fabbriche, motivo per cui abbiamo visto molte più console e stiamo ancora vedendo molte più Xbox ora... per me, è un investimento intelligente".

Alla fine dell'anno scorso, Microsoft ha lanciato con successo la Halo Infinite Special Edition di Xbox Series X e l'aumento delle scorte della versione standard ha portato a vendite record nel Regno Unito a dicembre, superando persino il mese di lancio in termini di unità vendute.

Nel frattempo, anche di recente, Xbox Series X e S sono state le console più vendute nel Regno Unito a marzo 2022, con Nintendo Switch e PlayStation 5 entrambe in ritardo. Se la voce è vera, sembra che la strategia stia dando i suoi frutti per Microsoft.

Fonte: Purexbox.