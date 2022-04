XCOM 2 è il nuovo gioco offerto da Epic Games

La promozione settimanale di Epic Games Store torna ancora questa settimana, con somma gioia degli utenti che possono accaparrarsi due giochi gratuiti. Come sempre, avrete tempo una settimana per riscattarli; giovedì prossimo saranno disponibili altri due titoli.

Ma parliamo dei due giochi disponibili adesso: uno di questi è XCOM 2, il magnifico titolo di Firaxis e 2K Games che non potete assolutamente ignorare. In esso combatteremo contro una minaccia aliena che si è impadronita della Terra, con una trama che si svolge 20 anni dopo l'ultimo XCOM e in cui guideremo un gruppo di soldati alla ricerca di ristabilire l'ordine e la pace nel mondo.

La seconda opzione è Insurmountable, titolo roguelike di avventura dove la morte è permanente e dovrete superare montagne enormi. Grazie ad ambienti creati proceduralmente, ogni scalata sarà diversa dall'altra.

Vi ricordiamo che entrambi i giochi saranno disponibili fino al 21 aprile, ovvero giovedì prossimo. Potete scaricarli accedendo al launcher di Epic Games Store con il vostro account.

Fonte: Rock Paper Shotgun