'Yakuza Kenzan Remake avrebbe bisogno di molto tempo e denaro'

Il franchise di Yakuza sta cambiando in modo significativo in occidente: i futuri capitoli della serie si chiameranno Like a Dragon e ci sono diversi giochi in cantiere che porteranno questo nome nei prossimi due anni. Uno di questi è, ovviamente, Like a Dragon: Ishin!, un remake dello spinoff del 2014 incentrato sui samurai e mai uscito al di fuori del Giappone.

Naturalmente, dato che Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno scelto di tornare a questo gioco, ci sono molti fan che pensano che un remake per Yakuza: Kenzan - un altro spinoff storico giapponese - possa far parte dei piani delle due compagnie.

Mentre RGG Studio non ha ancora detto nulla di concreto al riguardo, in una recente intervista con One More Game, il boss di Ryu Ga Gotoku Studio Masayoshi Yokoyama e il produttore della serie Yakuza Hiroyuki Sakamoto ne hanno parlato, spiegando che se un remake di Kenzan dovesse mai essere realizzato, richiederebbe molto tempo e denaro.

"Da tutti i commenti dei fan che abbiamo ricevuto, molti di loro volevano un remake di Ishin più che di Kenzan", hanno detto gli sviluppatori quando gli è stato chiesto perché è stato scelto un progetto per il remake piuttosto che un altro. "Abbiamo anche pensato che Ishin fosse più popolare e che se avessimo voluto realizzare il remake di Kenzan, avremmo dovuto cambiare un po' la trama, il che avrebbe richiesto molto tempo e un notevole dispendio di budget. Abbiamo bisogno di un buon tempismo per prendere in considerazione un remake di Kenzan".

Like a Dragon: Ishin! verrà lanciato il 21 febbraio 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Seguiranno nel corso dell'anno Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e nel 2024 Like a Dragon 8, entrambi in uscita per le piattaforme sopra citate.

Fonte: Gamingbolt.