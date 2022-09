Nintendo Direct annunciato ufficialmente ed è imminente!

I rumor, come sempre da qualche tempo a questa parte, erano veri. Nintendo ha appena annunciato un Direct che sarà disponibile domani alle 16:00 orario italiano.

Non ci sono tantissimi dettagli a riguardo, se non che vedremo giochi in arrivo questo inverno per Nintendo Switch. Sappiamo anche la durata di questo evento: stiamo parlando di circa 40 minuti in cui vedremo trailer e possibilmente anche video gameplay dei giochi in arrivo per la fine dell'anno.

Ciò significa che vedremo probabilmente Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo appunto nei prossimi mesi. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio.

Sintonizzati alle 16:00 di domani per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo quest'inverno.



Seguilo qui 🎥: https://t.co/A5d5etWEJw pic.twitter.com/hV48s0ZNVE — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 12, 2022

Noi di Eurogamer ovviamente seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno mostrate in quel frangente.