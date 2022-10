La famiglia NVIDIA RTX 4000 è stata presentata ufficialmente solo poche settimane fa, riuscendo a stupire il mondo intero con la potenza che avranno queste nuove schede grafiche. Tuttavia, questa non è l'unica cosa che è riuscita a sorprendere gli utenti, dal momento che i primi modelli hanno già iniziato a raggiungere alcuni utenti e abbiamo appreso che NVIDIA RTX 4090 è più grande di una Xbox Series S.

Grazie ad un'immagine di Okami condivisa sul suo account Twitter, abbiamo potuto vedere il confronto della nuova regina delle schede grafiche rispetto alla console in commercio. E sorprende davvero come l'RTX 4090 sia più grande di una Xbox Series S o più alta di una Xbox Series X.

Se in questo modo la scheda sorprende già per le sue vaste dimensioni, la sorpresa è ancora maggiore quando un altro utente la confronta con le più potenti console di nuova generazione di Microsoft e Sony. Come possiamo vedere, in piedi, l'RTX 4090 è più alta di Xbox Series X, sebbene nel resto delle misure sia superato dalla console Microsoft.

The 4090 is bigger than an Xbox Series S. pic.twitter.com/U0AtgyZapf — Okami Games (@Okami13_) October 5, 2022

Algunas fotos más de la RTX 4090 comparada con Switch, Steam Deck, RTX 3080 Asus TUF, Series S/X y PS5.



Al lado de Steam Deck o PS5 ya no parece tan grande. ¿Verdad? 😂 pic.twitter.com/ubf86rkDvD — El Analista De Bits (@analistadebits) October 5, 2022

Per quanto riguarda PlayStation 5, la scheda NVIDIA non riesce a superare la sua altezza, sebbene sia più larga della console Sony nel suo punto più stretto. Sarebbe infatti interessante vedere un confronto con la PlayStation 5 senza lettore, visto che in quel caso la scheda grafica è probabilmente più grande.

