PlayStation: la posizione di Jim Ryan sul diritto all'aborto scatena la polemica

Secondo Bloomberg, un certo numero di membri dello staff di PlayStation è particolarmente scontento per un'email inviata dal CEO Jim Ryan, in cui esortava i dipendenti a "rispettare le divergenze di opinione" quando si tratta di diritti all'aborto.

L'email, vista dal giornalista Jason Schreier ma non ripubblicata nella sua interezza online, afferma che l'azienda è "multiforme e diversificata, con molti punti di vista diversi". Inoltre, stando alla email, "per rispettare i colleghi e i milioni di utenti PlayStation, dobbiamo rispettare le differenze di opinioni che possono esserci tra noi e le communty esterne".

Il messaggio continua: “il rispetto non significa essere d'accordo. Ma è fondamentale per quello che siamo come azienda e come apprezzato marchio globale”. Stranamente, secondo Bloomberg, Ryan ha poi continuato a "condividere qualcosa di spensierato", inclusa una storia sui compleanni dei suoi gatti domestici e il suo desiderio di possedere un giorno un cane.

Jim Ryan's email, seen by Bloomberg News, does not take a stance on Roe v. Wade or abortion rights but does declare "that dogs really are man’s best friend, they know their place, and perform useful functions like biting burglars and chasing balls that you throw for them."