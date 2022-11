PlayStation VR2 potrà contare su 11 giochi nel 2023 tra cui The Dark Pictures: Switchback

Sony ha appena annunciato la data di uscita di PlayStation VR2: il set per il gioco in realtà virtuale sarà disponibile a febbraio del prossimo anno e la società ha presentato anche un bundle con il gioco Horizon Call of The Mountain VR.

Tuttavia non è l'unico gioco che arriverà perché Sony ha dichiarato che nel corso del 2023 saranno disponibili un totale di 11 giochi per il visore. Tra questi troviamo The Dark Pictures Switchback VR, la cui descrizione recita: "Non battere le palpebre: immergiti nelle montagne russe di questo adrenalinico ed emozionante sparatutto horror d’azione in cui ogni movimento che fai e tutto quello che vedi può fare la differenza tra la vita e la morte. Switchback VR ti porterà in una corsa multisensoriale in cui dovrai sopravvivere alla terrificante nave fantasma e alle sue apparizioni distorte, affrontare terribili incarnazioni demoniche di 'streghe' perseguitate nel New England del XVII secolo e poi lottare per la tua vita con vampiri soprannaturali rimasti intrappolati sotto il deserto. Infine, devi scappare dal serial killer sadico e assetato di sangue nell’orribile World’s Fair Hotel e scoprire come la tua storia si collega ai mondi sinistri incontrati in questa corsa infernale".

Ecco l'elenco dei giochi che saranno disponibili nel corso del 2023:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor VR2

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

Ricordiamo che PlayStation VR2 sarà disponibile dal 22 febbraio.

