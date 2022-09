PlayStation, Xbox e Nintendo alla Paris Games Week 2022! L'evento francese ufficialmente confermato

Xbox è uno dei grandi editori che continuano a divertirsi frequentando fiere di videogiochi, pertanto, non sorprende apprendere che l'azienda sarà presente alla Paris Games Week 2022 e non sarà sola, dal momento che ci saranno anche altri due colossi, PlayStation e Nintendo.

Ad annunciarlo è proprio l'account Twitter della Paris Games Week, che ha dichiarato la presenza dei colossi dei videogiochi al Paris Expo Porte de Versailles dal 2 al 6 novembre. Si tratta di un'ottima notizia, soprattutto perché alcuni publisher da tempo non presenziano ad un evento.

Parlando dei giochi che potenzialmente saranno presenti, alcune persone hanno già una propria idea sui nomi. Infatti, se ad esempio seguiamo la logica del programma Xbox della Gamescom 2022, dovremmo (probabilmente) trovare titoli come The Last Case of Benedict Fox, Planet of Lana, Inkulinati e forse anche A Plague Tale: Requiem. Sul lato Nintendo, è possibile che venga mostrato Pokémon Scarlatto e Violetto. Sul fronte PlayStation uno dei grandi protagonisti potrebbe essere God of War Ragnarok.

À vos manettes ! 🕹

Nous sommes ravis de vous annoncer le retour des 3 constructeurs @NintendoFrance, @PlayStationFR et @XboxFR à la #PGW ! 🎉

Toutes les consoles de dernière génération seront disponibles pour vous permettre de tester toutes les nouveautés #jeuxvidéo. pic.twitter.com/2nCa4MUuMN — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) September 28, 2022

Ad ogni modo, noi di Eurogamer seguiremo l'evento pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.