Portal 3 non piacerebbe solo ai giocatori ma anche alla doppiatrice di GlaDOS

Half-Life 3 non è l'unico gioco ad essere richiesto; i fan chiedono da tempo Portal 3, anche se Valve non sembra molto interessata alle trilogie per questi giochi.

L'attrice che interpreta GLaDOS, Ellen McLain, ha dichiarato di volere veder l'arrivo di Portal 3 e chiede persino che i fan si uniscano per realizzarlo. In una recente intervista con YouTuber KIWI TALKZ, la doppiatrice di GLaDOS ha detto che è ancora pronta a reinterpretare il suo ruolo e ha suggerito ai fan di scrivere a Valve per far sapere allo studio che l'attrice vuole che ciò accada.

"Scrivete tutti a Valve! Avete la mia benedizione. Dite 'Ellen vuole fare Portal 3'", ha affermato McLain nel video che potete vedere in calce a questo articolo. Nonostante non sia un gioco completo, Steam Deck ha ricevuto una sorta di demo basata sull'universo di Portal chiamata Aperture Desk Job che mostra i controlli e le caratteristiche della console. Ma i fan sperano sempre in un annuncio riguardo il terzo capitolo.

Sappiamo che Valve, nonostante il successo di Steam Deck, non ha abbandonato i giochi e che in sviluppo ce ne sono alcuni. Tra questi potrebbe esserci appunto Portal 3? Non ci resta che attendere gli annunci per scoprirlo.

Fonte: ComicBook