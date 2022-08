Xbox Games With Gold annunciati i giochi 'gratis' di settembre

Siamo alla fine di agosto, ciò significa che sono stati annnunciati i giochi in arrivo per gli abbonati ad Xbox Games With Gold a settembre. Vediamoli insieme.

Gods Will Fall - dal 1° al 30 settembre

L'atroce dominio divino sull'umanità dura da millenni. Le crudeli e sadiche divinità pretendono cieca venerazione, attraverso un giuramento di lealtà, da parte di ogni uomo, donna e bambino. Chiunque non si pieghi al loro volere va incontro a una morte lenta e spietata. Affrontate le tremende prove di una banda di audaci guerrieri che tentano disperatamente di sottrarre l'umanità alle spietate grinfie delle divinità. Avendo subito la crudeltà del dominio divino troppo a lungo, ogni uomo o donna in grado di rimediare un'arma sarà chiamato a entrare nel tuo clan, composto da otto sopravvissuti celtici, per sfidare legioni di terribili bestie e servi che dimorano in ciascun regno infernale delle divinità.

Double Kick Heroes - dal 16 settembre al 15 ottobre

Double Kick Heroes è un mix tra uno shoot'em up e un gioco musicale ritmico. Sopravvivete lungo un'autostrada infernale uccidendo i mostri che incontri con la vostra Gundillac! Attraversate 30 livelli di follia totale per riuscire a fuggire da questo incubo! Solo il potere del Metal potrà salvare la vostra band!

Thrillville - dal 1° al 15 settembre

Visitate Thrillville ed entrate in un parco a tema che creerete voi. Personalizzate il vostro parco, interagite con gli ospiti e costruite le vostre montagne russe. Gareggiate sulle piste da go-kart che avete costruito, giocate a minigolf sui campi che avete progettato o unitevi agli amici per decine di giochi di società per quattro giocatori, dalle autoscontri agli sparatutto arcade.

Portal 2 - dal 16 al 30 settembre

Portal 2, il sequel trepidamente atteso del Gioco dell’anno del 2007, è un’avventura strepitosa e allucinante in cui dovrete usare il vostro acume e non le armi. È ambientato in una sorta di casa dell’orrore frutto della scienza diabolica. Ancora una volta, dovrete affrontare un antagonista di nome GLaDOS, un’intelligenza artificiale, pazza e geniale al contempo, e dovrete farlo con un dispositivo sperimentale per aprire portali. Trasgredite le leggi della fisica in modi che non avreste mai osato immaginare, in un gioco costellato da rompicapi e caratterizzato da una trama giocabile sia in modo individuale che in modo multigiocatore.

Fonte: Xbox Wire