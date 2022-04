PS5 e bagarini: Sony Japan chiede ai rivenditori di rompere i sigilli delle confezioni

Sony Japan ha trovato un modo interessante ma semplice per andare contro i bagarini che vendono PS5 a prezzi stratosferici. Secondo un articolo pubblicato da Yahoo Japan, la società chiede ai rivenditori di rompere i sigilli delle scatole PS5 davanti ai clienti, assicurando così che eventuali bagarini non siano in grado di vendere la console come un "nuovo" articolo.

L'articolo in questione è stato pubblicato un mese fa ma è stato appena ripreso dagli utenti di Reddit, quindi non è chiaro da quanto tempo Sony lo stia facendo.

Secondo quanto riportato da questa notizia, Sony starebbe distribuendo un tipo speciale di sigillo ai rivenditori di tutto il Giappone, che verrà posizionato sulle scatole prima della vendita. L'adesivo è apparentemente così forte che solo i rivenditori hanno la possibilità di tagliarlo senza danneggiare la scatola.

Insomma, a quanto pare si tratta di una sorta di escamotage per scoraggiare ancora i bagarini: nonostante le unità di PS5 immesse sul mercato siano leggermente aumentate, le persone faticano ancora a trovare una console next-gen.