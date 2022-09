PS5: l'ultimo firmware del DualSense potrebbe causare drifting

Diversi utenti su Reddit stanno segnalando che i loro controller Dualsense hanno iniziato a comportarsi in modo strano dopo aver installato l'aggiornamento del firmware 0307 tramite PC, mostrando segni di drifting degli stick durante l'utilizzo.

Uno di questi utenti afferma che il suo controller funzionava come previsto e non ha mai avuto problemi fino a quando non lo ha aggiornato al firmware 0307. Da quel momento in poi, ha riscontrato drifting della levetta analogica sinistra. A niente è servito ripristinare il controller o a eliminare la connessione Bluetooth per poi riconnettersi.

Un altro utente afferma di essere stato nel mezzo di una sessione di gioco quando ha deciso di aggiornare il proprio controller DualSense. Dopo aver installato l'aggiornamento, il controller ha iniziato a mostrare segni di drifting in alto a sinistra e occasionalmente in basso. Ha ammesso che c'è una minima possibilità che ciò possa essere accaduto a causa dell'usura, anche se crede che sia molto più probabile che sia stato causato dall'aggiornamento del firmware stesso.

L'utenza anche in questo caso è divisa poiché altri giocatori hanno aggiornato il DualSense al nuovo firmware senza però riscontrare problemi di sorta. Per adesso PlayStation non ha ancora fatto nessuna dichiarazione a riguardo.

Fonte: PSU