Resident Evil 2, 3 e 7, confermata la data di uscita della versione cloud per Nintendo Switch

Capcom ha confermato le date di uscita per le versioni cloud di Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) e Resident Evil 7 per Nintendo Switch. Resident Evil 2 Cloud verrà lanciato l'11 novembre, seguito da Resident Evil 3 Cloud il 18 novembre. Resident Evil 7: biohazard Cloud uscirà il 16 dicembre.

Ogni titolo viene fornito con la sua quota di contenuti aggiuntivi. Resident Evil 2 Cloud include il gioco principale e un pacchetto DLC extra contenente due skin per Leon, tre skin per Claire e il Samurai Edge - Albert Model come arma deluxe. Ci sono anche skin di Leon ('98) e Claire ('98), che imitano il loro aspetto nel gioco originale e un'opzione per passare alla colonna sonora dell'originale.

Resident Evil 3 Cloud, include il gioco base e il Classic Costume Pack con Jill e Carlos. Resident Evil Resistance non è incluso. Infine, Resident Evil 7: biohazard Cloud ha il gioco principale, il DLC Pack con Banner Footage Vol. 1 e 2 , Fine di Zoe, Nessun Eroe, Difficoltà manicomio e un set da 5 monete.

Resident Evil Village Cloud invece sarà disponibile dal 28 ottobre.

Fonte: NintendoLife