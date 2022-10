Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village Gold Edition protagonisti al Resident Evil Showcase

Capcom ha annunciato il prossimo Resident Evil Showcase. Rivelato attraverso Twitter, lo showcase è fissato per il 20 ottobre a mezzanotte, e sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch ufficiale di Resident Evil.

Il fulcro del Resident Evil Showcase sarà l'imminente Resident Evil Village: Gold Edition e il remake di Resident Evil 4.

Nell'annuncio si legge anche che ci sarà dell'altro, ma al momento non si sa se questo significhi altri annunci per DLC di Resident Evil Village o addirittura un nuovo gioco.

Resident Evil Village: Gold Edition, la cui uscita è prevista per la fine del mese, includerà il gioco base insieme all'imminente DLC The Winters' Expansion, che introduce nel gioco una modalità in terza persona, The Mercenaries Additional Orders e l'espansione Shadows of Rose.

Per quanto riguarda il remake di Resident Evil 4, invece, per ora sappiamo che arriverà con una grafica migliorata. Non sono stati rivelati molti altri dettagli sull'imminente titolo, tuttavia, a parte il fatto che uscirà il 24 marzo e sarà disponibile su PS4, PS5 e PC.

Sebbene non sia stata condivisa alcuna dichiarazione in merito all'uscita su Xbox, il gioco uscirà probabilmente anche su Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamingbolt.