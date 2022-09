Super Mario Bros, il trailer del film visto da Chris Pratt che afferma: 'E' sbalorditivo'

Come vi abbiamo riportato nella news di ieri, Illumination ha dichiarato che mostrerà il trailer di Super Mario Bros. durante il Comic-Con di New York pianificato per il 6 ottobre.

Per i più timorosi, a quanto pare non c'è nulla di cui preoccuparsi secondo l'attore di Hollywood Chris Pratt, che interpreterà Mario nel film. In un breve messaggio tramite i social media, Pratt ha dichiarato di aver già visto il teaser di persona ed è rimasto "semplicemente sbalordito". Continua promettendo che lo saranno anche i fan di Mario.

"Ho appena visto il teaser trailer per la prima volta in assoluto. Sono semplicemente sbalordito. Lo sarete anche voi, ve lo prometto. Questo è MOLTO speciale. Non vedo l'ora!!! #SuperMarioBrosMovie" ha dichiarato l'attore attraverso il suo account Twitter ufficiale.

I just saw the teaser trailer for the very first time myself. I am simply blown away. You will be too, I promise you. This one is VERY special. Cannot wait!!! #SuperMarioBrosMovie https://t.co/20ptwbydT6 — Chris Pratt (@prattprattpratt) September 23, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Chris Pratt aveva ricevuto numerose critiche dai fan, ma l'attore ai tempi rispose: "È una narrazione con voce fuori campo animata. Non è un film live-action. Non indosserò un completo da idraulico che corre dappertutto. Sto fornendo una voce per un personaggio animato, ed è aggiornato e diverso da qualsiasi cosa abbiate già sentito nel mondo di Mario".

Il film di Super Mario Bros. arriverà nei cinema nella primavera del prossimo anno.

Fonte: GoNintendo