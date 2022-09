Super Mario Bros: il primo trailer del film verrà mostrato al Comic-Con di New York

Uno dei trailer più attesi dell'anno è quello di Super Mario Bros., il nuovo film dedicato all'idraulico più famoso al mondo e con voci di Chris Pratt e Anya Taylor-Joy. Finalmente abbiamo una data e un orario e non dovremmo nemmeno aspettare tanto.

Attraverso il profilo ufficiale Twitter del New York Comic-Con, sappiamo che il 6 ottobre, alle 22:00 (ora italiana) vedremo il primo teaser, una world premiere in tutti i sensi e che vedrà i fan Nintendo in prima linea. Per ora non abbiamo altre novità sul film, prodotto da Illumination, autori di Cattivissimo Me e Minions tra gli altri.

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Ricordiamo che il film non sarà in live-action e sarà disponibili nei cinema dal 7 aprile 2023. Si tratta di un evento di una certa rilevanza e che potrebbe portare altri franchise come Zelda o Donkey Kong e perché no, persino Metroid e Bayonetta (quest'ultimo probabilmente vietato ai minori).