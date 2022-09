The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Little Hope ricevono un aggiornamento next-gen

La serie The Dark Pictures Anthology ha raggiunto un numero molto alto di fan negli ultimi anni. Due dei suoi titoli più popolari, Man of Medan e Little Hope, erano ancora appesantiti dalla qualità grafica della precedente generazione di console, che giravano a bassa risoluzione e a 30 fps.

Ora, Supermassive Games, gli sviluppatori di questa antologia, hanno annunciato tramite un trailer su Youtube che The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Little Hope hanno ricevuto un aggiornamento gratuito per le console di nuova generazione.

L'aggiornamento sarà completamente gratuito per quegli utenti che hanno già acquistato i giochi e non si limiterà solo a migliorare gli aspetti grafici e tecnici, ma includerà anche nuovi aggiustamenti nella difficoltà dei giochi e delle loro sequenze QTE (quick time events), l'interfaccia sarà migliorata, nuove opzioni di accessibilità, come la possibilità di aumentare la dimensione dei sottotitoli, e un nuovo capitolo inedito all'interno di Man of Medan, sotto il nome di "Flooded", che includerà nuove meccaniche di gioco.

Si tratta di un modo valido per rituffarsi all'interno di questi due giochi rivisitati con grafica next-gen, nell'attesa dell'arrivo di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me il 18 novembre.

Fonte: GamingBolt