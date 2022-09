The Division Heartland ha un leak che fa sperare i fan in un lancio anticipato

Sembra proprio che Ubisoft abbia sbloccato accidentalmente e successivamente rimosso l'elenco dei prodotti per The Division Heartland sullo store ufficiale. Questa pagina conteneva alcuni dettagli sul gioco in uscita prossimamente.

Dalla descrizione leggiamo: "The Division Heartland è uno sparatutto multiplayer d'azione di sopravvivenza free-to-play ambientato in una piccola città dell'America centrale". Vengono menzionate alcune delle caratteristiche principali del gioco, tra cui "Operation PvEvP Storm" e "Operation PvE Excursion". "Combatti insieme in Operation PvEvP Storm per 45 giocatori contro un gruppo di pericolosi agenti, una fazione aggressiva nota come gli Avvoltoi, mentre sopravvive a un virus mortale" si legge ancora.

Ci sono anche "missioni PvE complete, raccolta di equipaggiamento, attivazione di allarmi e preparazione del campo di battaglia" mentre i giocatori giocano come "uno dei sei agenti" dopo aver scelto tra tre classi per partita. Ognuno di loro ha i propri vantaggi e abilità.

Più avvincenti dei dettagli sostanzialmente noti sul gioco sono da un lato l'attivazione temporanea dell'ingresso del prodotto e dall'altro il riferimento simultaneo a "Coming Soon". Potrebbero esserci indizi sul fatto che l'uscita di The Division Heartland sia tra settimane piuttosto che mesi. E' probabile inoltre che The Division Heartland sia tra i protagonisti di Ubisoft Forward, evento che si terrà tra pochi giorni, ovvero il 10 settembre.

Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Fonte: GameRant