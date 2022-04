The Last Worker, l'avventura narrativa vede l'arrivo nel cast di Zelda Williams e Tommie Earl Jenkins

Tramite un comunicato stampa, l'editore Wired Productions, lo sceneggiatore e director Jörg Tittel e lo studio di giochi Wolf & Wood sono lieti di annunciare che Zelda Williams (The Legend of Korra) e Tommie Earl Jenkins (Death Stranding) si sono uniti al cast dell'imminente avventura narrativa The Last Worker. Un nuovissimo trailer, con Zelda, oltre ai membri del cast esistenti David Hewlett, Jason Isaacs e Ólafur Darri Ólafsson, svela il mondo distopico e stimolante del gioco e mostra le sue straordinarie immagini realizzate a mano.

The Last Worker è un'avventura narrativa in prima persona incentrata sulla lotta in un mondo sempre più automatizzato. Combinando uno stile artistico artigianale con meccaniche di gioco uniche e coinvolgenti in un'ambientazione epica, The Last Worker offre una storia emozionante, stimolante e comica confezionata con ricchi personaggi interpretati da un cast stellare.

“Lavorare con un cast così straordinario sarebbe già abbastanza miracoloso per un film o una serie importante”, ha affermato lo sceneggiatore e directo Jörg Tittel, la cui società, Oiffy, sta producendo il gioco. “Ma avere attori di livello mondiale che prestino il loro talento in un gioco indipendente deve fare di me l'uomo più fortunato del mondo. Non importa quanto distopico vogliano rendere il mondo reale, il nostro almeno sarà pieno di colori e realizzato con amore".

The Last Worker è stato anche l'unico videogioco presente alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia lo scorso anno.

Il titolo non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile quest'anno su PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch e Meta Quest 2.