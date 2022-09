The Maze of Galious di Konami sta per ricevere un remake dal director di La-Mulana

In quella che potrebbe essere una delle storie più interessanti di questi giorni, Konami ha appena annunciato che dopo un anno ha scelto il vincitore del suo concorso che avrebbe riportato in vita una delle sue vecchie IP.

Takumi Naramura, vincitore del primo premio e director La-Mulana sia del primo che del secondo gioco, ha deciso di far rivivere The Maze of Galious. The Maze of Galious è stato originariamente rilasciato nel 1987 per il computer di casa MSX. In seguito ha ispirato titoli come La-Mulana e Unepic e può forse essere meglio descritto come un "gioco di avventura su piattaforma".

In The Maze of Galious, i giocatori controllano due personaggi che hanno due abilità diverse, uno in grado di spingere pietre e porte pesanti mentre l'altro può sopravvivere più a lungo sott'acqua e sparare più proiettili. Ci sono dieci mondi nascosti nel gioco e ogni fase vedrà i giocatori combattere i nemici e sconfiggere i boss raccogliendo anche oggetti e potenziamenti.

Il concorso si è svolto dal 30 settembre dello scorso anno al 6 gennaio di quest'anno, e ai partecipanti è stato detto che il tema del concorso era la pianificazione e lo sviluppo di "nuovi 'giochi d'azione' e 'giochi sparatutto' basati sul software di gioco Konami", sotto forma di remake, sequel e molto altro.Per i giochi che i creatori volevano commercializzare, Konami si è offerta di investire "30 milioni di yen in fondi di sviluppo", ovvero circa $ 209.000. Non molto, ma è molto meglio di niente.

Fonte: IGN