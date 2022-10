The Witcher di Netflix perde Henry Cavill! La quarta stagione si farà ma Geralt avrà un altro volto

La serie TV Netflix dedicata a The Witcher sicuramente non ha meritato lodi sperticate o giudizi entusiasti su tutta la linea ma c'è un aspetto che ha quasi sempre messo d'accordo gran parte del pubblico e della critica: Henry Cavill.

L'attore britannico è un videogiocatore e un appassionato della saga di The Witcher e sin dalle primissime dichiarazioni, prima di iniziare a ricoprire effettivamente il ruolo di Geralt di Rivia, il suo impegno e amore per il progetto è stato sotto gli occhi di tutti. La notizia di questa sera non può, quindi, che essere ancora più inaspettata: Henry Cavill non sarà più il Geralt delle avventure targate Netflix.

Cavill ricoprirà il ruolo ancora nella terza stagione ma dalla quarta in avanti ci sarà un nuovo Lupo Bianco: Liam Hemsworth. Ecco le parole che Cavill ha pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato un pieno di mostri e avventure e ahimè deporrò il mio medaglione e le mie spade per la Stagione 4. Al mio posto ci sarà il fantastico Liam Hemsworth che erediterà il mantello del Lupo Bianco. Come accade per i più grandi personaggi della letteratura, passo il testimone con estremo onore per il tempo che ho potuto spendere impersonando Geralt e con entusiasmo non vedo l'ora di scoprire il modo in cui Liam interpreterà uno degli uomini più affascinanti e sfaccettati.

"Liam, buon uomo, questo personaggio ha una così meravigliosa profondità da esplorare, goditi il tuffo e vedi cosa riuscirai a scovare".

Anche Hemsworth ha commentato la notizia attraverso il proprio profilo Instagram: "In quanto fan di The Witcher sono al settimo cielo per l'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato per questo passaggio del testimone che mi permetterà di impugnare le spade del Lupo Bianco nel prossimo capitolo delle sue avventure. Henry, sono stato un tuo fan per anni e ciò che hai infuso in questo amato personaggio è per me fonte d'ispirazione. Potrò anche avere dei panni molto ingombranti da riempire ma sono davvero eccitato dall'idea di indossarli e di entrare nel mondo di The Witcher".

Tra le ragioni che hanno portato Cavill all'abbandono spicca sicuramente il rinnovato impegno dell'attore all'interno dell'universo cinematografico DC dato che, dopo i rumor di un abbandono definitivo, sembra proprio che il Superman del buon Henry sarà più che mai centrale per i prossimi anni e per le prossime storyline.

Insomma, Henry Cavill lascia uno show pieno di difetti in cui era uno dei fari più luminosi per un universo cinematografico strapieno di passi falsi in cui era ed è una delle più chiare certezze amate dai fan.

