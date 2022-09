Unreal Engine 5 ha un incredibile 'clone'? Worldmaker è in vendita su Steam

Dai meandri di Steam spunta un particolare programma - o meglio un motore grafico - sviluppato da Crafty Development Team. Niente di speciale, se non fosse che si tratta in sostanza di un clone di Unreal Engine 5 chiamato Worldmaker. Sì, avete letto bene.

Ad accorgersi di questa cosa è l'utente Twitter Antonio Freyre, che scrive: "Qualcuno sta vendendo un clone di Unreal Engine 5 realizzato con Unreal Engine 5, utilizzando le risorse del market. Anche l'interfaccia utente è la stessa".

Ma non finisce qui perché oltre ad avere un'interfaccia identi ad unreal Engine 5, gli sviluppatori di questo programma attraverso Reddit affermano di poter cedere a pieni diritti tutte le risorse presenti nel market che in realtà non hanno mai realizzato. Qui di seguito potete dare uno sguardo a ciò che ha condiviso l'utente su Twitter.

It gets worse, don't worry. Here, the dev thinks they can give random reddit users full rights to marketplaces assets they didn't make: pic.twitter.com/llcZgUIDV9 — Antonio Freyre 🥷 (@merlino_games) September 4, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non solo, ma al momento in cui stiamo scrivendo questa news, Worldmaker è ancora disponibile all'interno di Steam e non è ancora stato rimosso. Restate sintonizzati con noi per eventuali aggiornamenti.