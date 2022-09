Vodeo Games e il suo sindacato stanno per chiudere i battenti per mancanza di fondi

Vodeo Games ha fatto notizia lo scorso autunno, diventando il primo sindacato di videogiochi ufficialmente riconosciuto in Nord America. È stato fondato da Ash Vollmer, noto per aver progettato il gioco per cellulare di successo Threes. Ora, lo studio che sta lavorando completamente da remoto e composto da circa 13 dipendenti a tempo pieno e una manciata di appaltatori, verrà purtroppo chiuso.

Lo studio ha dato l'annuncio su Twitter. "Abbiamo alcune tristi notizie da condividere: non ci saranno nuovi Vodeo Games", si legge nel messaggio. "La storia è purtroppo familiare per i piccoli studi". La dichiarazione prosegue spiegando il motivo della chiusura dello studio: Vodeo non è stata in grado di ottenere finanziamenti per il suo prossimo progetto. Senza quello, non può continuare.

Prima di chiudere definitivamente, Vodeo Games lavorerà a una versione Steam per il suo unico gioco, Beast Breaker. Attualmente disponibile su Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store, Beast Breaker è un gioco a turni in cui si devono eliminare grandi nemici simili a mosaici usando una varietà di armi.

I giocatori di Steam saranno in grado di metterci le mani abbastanza presto. "Ci auguriamo che la versione di Steam porti la nostra creazione a molti nuovi giocatori e continui a supportare il nostro team mentre seguiamo strade separate", conclude la dichiarazione di Vodeo Games.

