Xbox Game Pass tra settembre e ottobre perderà altri 12 giochi

Xbox Game Pass ha ricevuto alcuni fantastici giochi nelle ultime settimane, ma ha anche perso alcuni titoli dal suo catalogo. Solo un paio di giorni fa, il servizio ha perso 11 titoli eccezionali e ora sappiamo che altri 12 giochi non saranno disponibili alla fine di settembre e i primi di ottobre.

Grazie all'applicazione di servizio, è stato confermato che importanti giochi di corse, titoli giapponesi e vari indie hanno i giorni contati su Xbox Game Pass e PC Game Pass. Alcuni di loro dureranno un po' di più nei servizi e verranno salutati all'inizio di ottobre.

L'elenco include anche indie come Going Under, The Procession to Calvary e Unsighted. Se siete fan dei giochi giapponesi, AI: The Somnium Files ha i giorni contati così come l'RPG Astria Ascending.

Qui di seguito potete dare uno sguardo ai giochi che verranno eliminati dal catalogo il 30 settembre e il 3 ottobre.

AI: The Somnium Files

Astria Ascending

Dandy Ace

Going Under

Lemnis Gate

Slime Rancher

Subnautica: Below Zero

The Procession to Cavalry

Unsighted

Visage

Dirt 4 (3 ottobre)

Dirt Rally (3 ottobre)

Fonte: GameRant