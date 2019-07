Il villaggio Lurelin di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è molto simile all'Isola Primula di Wind Waker

Senza dubbio The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ottenuto un successo clamoroso e pur essendo stato pubblicato circa due anni fa, il titolo Nintendo continua ad essere molto attuale.

Alcuni utenti hanno infatti notato che la conformazione del villaggio di Lurelin presenta molte similitudini con l'Isola Primula presente in The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video (che potete trovare di seguito) in cui vengono elencati tutti i punti in comune che emergono esplorando le due aree. Per quanto tutto questo potrebbe essere una semplice coincidenza, probabile che il team di sviluppo abbia voluto rendere omaggio ai colleghi che molti anni fa hanno realizzato il primo capitolo della serie per il GameCube.

"Nessun regno. Nessun ricordo. Dopo un sonno durato 100 anni, Link si sveglia da solo in un mondo che non ricorda pi. Adesso, l'eroe leggendario deve esplorare terre vaste e pericolose per ritrovare la memoria prima che Hyrule si perda per sempre. Armato solo di ci che riesce a trovare, Link parte alla ricerca delle risposte e delle risorse di cui avr bisogno per sopravvivere. Esplora Hyrule come preferisci: puoi scalare torri e montagne in cerca di nuove destinazioni e poi scegliere un percorso per raggiungerle." - recita la descrizione del gioco.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild disponibile su Nintendo Switch e Wii U, se volete saperne di pi vi rimandiamo alla nostra recensione.

Voi cosa ne pensate? Si tratta di una cosa voluta o una coincidenza?