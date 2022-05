The Legend of Zelda Breath of the Wild e la cura dei dettagli per Nintendo scoperta da un fan

Anche se è uscito da diverso tempo, The Legend of Zelda Breath of The Wild continua a stupire i fan. Questa volta, tuttavia, piuttosto che un glitch o un trucco creato dai giocatori, uno YouTuber ha scoperto un delizioso piccolo dettaglio inserito dalla stessa Nintendo annidato in un filmato verso la fine del gioco.

Ovviamente se non avete ancora giocato al titolo non proseguite oltre perché ci addentriamo nel territorio degli spoiler!

Durante l'avventura di Link a Hyrule, il nostro protagonista visita varie aree della terra e scopre ricordi selezionati del suo tempo durante la Grande Calamità, preparandosi così per lo scontro finale con Ganon. Una volta che Link ha acquisito i ricordi opzionali, Impa indicherà la strada per il ricordo finale, situato ad Ash Swamp appena a sud del ponte Kakariko.

Impa mostrerà a Link una foto del luogo appeso alla sua parete nel villaggio di Kakariko. Qui il giocatore può scattare una foto dell'immagine con la macchina fotografica del gioco, permettendo così da avere un riferimento mentre si cerca il luogo.

Come potete vedere qui sopra tuttavia, il filmato che si riproduce una volta scoperto il ricordo finale sarà leggermente diverso a seconda che abbiate scelto di scattare o meno una foto. Se l'avete fatto, il gioco lo saprà e farà in modo che Link estragga la foto. In caso contrario, si guarderà semplicemente intorno.

Fonte: Eurogamer