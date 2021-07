God of War Ragnarok uscirà nel 2022? Parla Jim Ryan

Il boss di PlayStation Jim Ryan ha fornito un piccolissimo aggiornamento su God of War Ragnarok per quanto riguarda la sua possibile finestra di lancio su PlayStation 5 e PlayStation 4. Durante una nuova intervista, Ryan ha notato che sia Horizon Forbidden West di Guerrilla Games che il nuovo God of War di Sony Santa Monica usciranno "nel prossimo anno o giù di lì", sottintendendo che God of War Ragnarok- o come verrà chiamato ufficialmente - potrebbe uscire probabilmente nell'estate 2022.

Tuttavia, la dichiarazione lascia la porta aperta per il lancio del gioco anche più tardi. A tal fine, Ryan ha notato che tutti i giochi Sony non saranno sviluppati in fretta e furia, poiché i giocatori ricordano solo i "migliori giochi" e se è necessario più tempo per raggiungere questo livello, verrà dato più tempo alla squadra.

"E' meglio aspettare e fare un grande gioco piuttosto che affrettarsi e avere un gioco che è solo giusto o abbastanza buono", ha detto Ryan mentre parlava con TMT Post. "I giocatori ricordano solo i giochi migliori e non quelli passabili. In generale, non vogliamo prodotti che vadano bene, vogliamo il meglio".

Per adesso quindi non ci sono notizie ufficiali sulla data di uscita del tanto atteso sequel. Non ci resta che attendere notizie da Sony che arriveranno in futuro.

Fonte: GamingBolt