God of War Ragnarok è dietro l'angolo e Santa Monica Studio svela tutte le modalità grafiche su PS5 e PS4

Anche se in precedenza si è parlato brevemente delle varie modalità grafiche di God of War Ragnarok per PS5, c'è molto di più in serbo. In un nuovo tweet, Santa Monica Studio ha illustrato le specifiche delle modalità Favor Performance e Favor Quality. Ha anche svelato le opzioni grafiche su PS4.

In modalità Favor Performance, la versione PS5 gira a una risoluzione di 1440-2160p con un obiettivo di 60 fotogrammi al secondo. Quando si attiva l'opzione High Frame Rate, il gioco gira a 1440p con 60 FPS sbloccati. Abilitando il Variable Refresh Rate si ottiene una risoluzione di 1440p e 60 FPS sbloccati. Per attivarla sono necessari un cavo HDMI 2.1 e un dispositivo compatibile.

Per quanto riguarda la modalità Favor Quality, la versione PS5 gira a 2160p (4K nativo richiede uno schermo compatibile) e punta a 30 FPS. Abilitando l'High Frame Rate si ottiene una risoluzione di 1800-2160p con un obiettivo di 40 FPS. Se si aggiunge il Variable Refresh Rate, la modalità offre una risoluzione di 1800-2160p e 40 FPS sbloccati.

